Il Napoli sogna la Final Eight di Lisbona, con un occhio al market pool

La squadra invocava il sergente di ferro. Lo ha avuto. E appena il sergente ha lasciato un po’ correre, perché dopo la sconfitta con l’Atalanta era inevitabile un cedimento mentale, ecco che tutti hanno preso la palla al balzo. Non è un dramma. O meglio, lo è per le casse del club. Perché arrivare quinti avrebbe portato a un bonus di 12,5 milioni di euro, piazzarsi sesti 10,9 milioni mentre il settimo posto vale appena 9,3 milioni. Insomma, De Laurentiis avrebbe auspicato un maggiore impegno in questa ottica. Ma poco importa. Adesso c’è la Champions e l’affascinante sogno di centrare la Final Eight di Lisbona che porterebbe in cassa 10,5 solo di bonus. Senza tener conto del market pool e di tutto il resto. Fonte: Il Mattino