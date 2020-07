Marcolin: “Il Barça ha problemi di spogliatoio e non è in perfetta forma”

Dario Marcolin (ex calciatore) ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Marte Sport Live: “Contro la Lazio farei giocare la possibile formazione che giocherà a Barcellona perché poi ci sarà la settimana tipo ed i calciatori avrebbero il tempo per recuperare. C’è da capire che Barcellona troveranno gli azzurri. Questa squadra ha problemi di spogliatoio, non è la solita squadra micidiale e per questo il Napoli ha qualche speranza. E’ come se fosse una partita secca, giocata a porte chiuse, con 2 squalificati e un Barça non in perfetta forma”.