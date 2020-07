Lozano adesso può restare. Il messicano valore aggiunto del prossimo anno?

La novità è rappresentata dalla svolta in positivo di Lozano che ha ritrovato il sorriso, ieri ha festeggiato i 25 anni e sarebbe ben felice di restare a Napoli: il messicano è entrato in sintonia con Gattuso dopo un primo periodo di difficoltà, il tecnico calabrese che lo richiamò chiedendogli maggiore impegno in un allenamento alla vigilia della finale di coppa Italia contro la Juve. C’è stato poi un chiarimento con Ringhio che lo ha schierato di più in questo finale di stagione e ha avuto le risposte che si aspettava manifestandogli sempre più fiducia nei suoi confronti. Il Chucky, quindi, potrebbe sempre più concretamente restare e far parte della squadra dell’anno prossimo. Per il club azzurro è stato un investimento importante, 42 milioni al Psv per l’acquisto del nazionale messicano e una prima stagione non semplice in maglia azzurra anche se è apparso in crescita in questo finale di stagione in cui ha avuto più chances e giocando l’anno prossimo con maggiore continuità potrebbe far vedere maggiorente le sue qualità. Fonte: il Mattino.