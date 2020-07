L’ira di De Laurentiis: “Chiederò i danni”. Poi: «Lei è una incompetente, vada a casa ad accudire i figli»

L’Assemblea di ieri ha avuto anche momenti di tensione. Fumata nera per l’elezione del nuovo consigliere: il viola Barone non è andato oltre gli 8 e i 7 voti nelle due votazioni. De Laurentiis invece è entrato in rotta di collisione prima con Viola Fabri, Chief Operating Financial Officer della Lega, e poi con Andrea Butti. Alla prima, che ha sollevato un problema relativo a mancati adempimenti da parte del Napoli con un calciatore, avrebbe risposto: «Lei è una incompetente, vada a casa ad accudire i figli». Persone vicine al presidente azzurro invece fanno sapere che ADL non ricorda né l’episodio e di aver offeso qualcuno. Con Butti, invece, i toni si sarebbero alzati a causa del calendario. «Se si fa male qualche mio giocatore, chiedo i danni» ha tuonato ADL. Fonte: CdS