Gattuso vuole rimanere a Napoli: Appuntamento prima del ritiro

L‘appuntamento per il nuovo contratto con Gattuso non c’è ancora. De Laurentiis vuole andare avanti con lui in panchina ed è per questo prima del ritiro di Castel di Sangro è previsto (ma non ancora fissato) l’appuntamento con Mendes per il prolungamento. D’altronde, sarebbe assai rischioso per il Napoli iniziare il campionato con Gattuso in scadenza, praticamente libero di prendere impegni per l’anno successivo. Già questa estate in molti hanno chiesto a Mendes di Ringhio, ma Gattuso vuole restare a Napoli. Era la meta dei suoi sogni, un matrimonio destinato a continuare. Fonte: Il Mattino