[Formazioni] Napoli-Lazio, spazio a Luperto in difesa. Dubbio in attacco per S. Inzaghi

Per mister Gattuso in vista della sfida contro la Lazio, arrivano buone notizie dall’infermeria. Recupero di Manolas per la sfida contro i biancocelesti, ma forse parte dalla panchina, meglio anche Maksimovic ma forse non verrà rischiato. Al fianco di K2 ci sarà quindi Luperto, con Hysaj a sinistra e Di Lorenzo a destra. A centrocampo Fabian Ruiz, Lobotka e Zielinski. In attacco Callejon, Mertens e Insigne. Per la Lazio c’è un solo dubbio e riguarda il reparto offensivo, al fianco di Ciro Immobile, uno tra Correa e Caicedo, con il primo in vantaggio.

La Redazione