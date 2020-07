Dries Mertens: “A Barcellona proveremo a fare la storia del club”

Domani sera alle ore 20,45 si giocherà l’ultimo atto di campionato al San Paolo Napoli-Lazio e tornerà tra i titolari Dries Mertens. Sarà una sfida tra i due Ciro, il primo è il belga ormai adottato napoletano e l’altro è Immobile che proverà a battere il record di Higuain. A Radio Kiss Kiss il bomber dei partenopei parla della sfida di Barcellona: “Sappiamo che contro gli spagnoli non sarà una sfida facile, loro hanno grandi giocatori e sono favoriti. Noi però non partiamo battuti, mister Gattuso ci carica a dovere e faremo del nostro meglio. Se uno non ci credesse a certe partite, allora è inutile scendere in campo, proveremo a scrivere la storia del club”. Insomma una sfida a Messi per cercare di fare lo sgambetto ai migliori del mondo, insomma.

Fonte: Antonio Giordano CdS