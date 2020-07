De Laurentiis dalla Lega: “O il Paese riprende o fallisce. Inizio campionato,stadi vuoti…”

De Laurentiis è andato anche oltre la Champions e ha trattato altri argomenti senza risparmiare critiche feroci. Prima sulla data d’inizio del campionato: «Gravina mi ha sempre detto: è una follia partire il 12 settembre. A inizio settembre ci sono le gare delle nazionali, cinque società impegnate in Europa chissà fino a quando e dobbiamo dare almeno dieci giorni di riposo ai calciatori… E allora quando facciamo il ritiro? Il problema è che gli impiegati devono fare gli impiegati e gli imprenditori gli imprenditori». Eccoci agli stadi con fulmini e saette un po’ per tutti: «Vogliamo riaprirli o continuiamo a fare finta di nulla? Secondo me non ci dovrebbero essere le vacanze per i politici questa estate. Poi abbiamo questi geni del comitato (tecnico scientifico, ndr), non so dove li abbiano pescati. Basterebbe che le venti società di A facessero causa per un miliardo a questi signori e accadrebbe lo scandalo. Sono capoccioni perché sono grandi cervelli o perché sono solo cervellotici che non si sanno prendere le responsabilità? O il Paese riprende o fallisce. Ora non siamo solo sotto schiaffo ma sotto terra, se ci vogliono mettere anche una lapide sopra…».

Fonte: Andrea Ramazzotti CdS