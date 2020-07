Dal Pino: “Non chiediamo gli stadio pieni, guardate in Francia…”

STANDARD DI SICUREZZA ELEVATI

Dal Pino ha anche confermato di aver, nei giorni scorsi, «presentato un documento corposo, redatto con la consulenza del massimo esperto nel settore per indicare una via per il ritorno negli stadi. Si è trattato di un lavoro serio ed efficace». Che, però, da quello che si può intuire, non ha ancora ricevuto una risposta dal Governo. «Vedo molta cautela, ed è giusto che sia così. Ma quando definisci progetti con livelli di garanzie e di sicurezza molto alti, credo sia opportuno valutarli». L’idea di partenza, poi accantonata davanti alla resistenza delle autorità, era di riuscire a chiudere già questo torneo con gli stadi parzialmente aperti.

Ora è cambiato solo il fronte temporale, ma l’imperativo è di riuscire a vincere anche questa battaglia. «Se non ci fossimo impegnati così tanto, non saremmo qui a discutere di chi ha vinto lo scudetto», ha ricordato Dal Pino, sottolineando pure che «nessuno ha chiesto gli stadi pieni, ma l’adeguato distanziamento e un sistema per allestire accessi diluiti agli impianti. Basti ricordare che c’è chi ha chiuso in anticipo i campionati e che ora ha già permesso l’accesso allo stadio». Il riferimento, evidentemente è alla Francia. Un altro messaggio dello stesso tenore lo ha trasmesso pure Ferrero. «L’importante è che ci riportino il pubblico negli stadi perché il patrimonio del calcio sono i tifosi». Fonte: CdS