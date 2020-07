Cessioni ed alternative: si delineano le linee del nuovo Napoli

Acquisti e cessioni. Rinforzare ed adeguare la rosa, certo, ma anche vendere. I pezzi pregiati sono Koulibaly, Allan e Milik. Il difensore senegalese, è noto, è da sempre sull’ agenda del City. Se dovesse andare via il Napoli punterebbe sul brasiliano Gabriel del Lille. Allan è nel mirino di Everton, West Ham e Atletico Madrid, si parte da una base di 40 milioni per il centrocampista brasiliano. Se dovesse partire, in pole per sostituirlo il francese Veretout della Roma. E 40 milioni è la valutazione di Milik, con la Juve che insiste per il polacco, ma deve raggiungere l’accordo economico con il club azzurro. In uscita c’è anche Ghoulam, il terzino algerino schierato da Gattuso nel finale di partita con l’Inter, andrà via a fine stagione e per lui potrebbe materializzarsi qualche destinazione francese. Sarà ceduto anche Llorente.

Il Mattino