CdS Campania – De Laurentiis: «La situazione in Catalogna è difficile. Meglio andare a giocare in Portogallo o in Germania»

Aurelio De Laurentiis va all’attacco e chiede di non giocare in Catalogna, bensì in Portogallo, il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Barcellona, ma per il momento dall’Uefa nessuna apertura: la gara tra i blaugrana di Setien e la formazione di Gattuso, prevista al Camp Nou tra 8 giorni, si disputerà lì. A meno che la situazione dei contagi in Spagna non peggiori a tal punto da obbligare il presidente Ceferin e i suoi uomini a spostare l’incontro in Portogallo (probabilmente a Lisbona e non a Guimaraes o Oporto) dove si giocheranno le Final Eight. Fonte: CdS