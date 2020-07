Barcellona/Napoli, gli spagnoli vogliono il Camp Nou

Naturalmente il Barcellona non ci pensa neppure a spingere per non giocare al Camp Nou che, pur deserto, dà comunque fiducia e sicurezza a Messi e compagni. La decisione di spostare la gara altrove spetta alla Uefa, ma il cambio di sede può essere dettato solo da una richiesta del Dipartimento della Salute spagnola che si interfaccia con Nyon e con la Federcalcio spagnola. Per il momento le indicazioni arrivate dalle autorità catalane o del governo di Madrid sono rassicuranti e non vengono ravvisati motivi per non giocare il confronto al Camp Nou. L’indicazione di ieri era la stessa di martedì, tanto è vero che all’Ansa un portavoce dell’Uefa ha dichiarato: «Stiamo monitorando la situazione e siamo in contatto con le autorità locali competenti. La partita è programmata per essere disputata a Barcellona così come previsto».

Fonte: CdS