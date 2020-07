Aste internazionali per Milik, Koulibaly e Allan

Il Napoli ha una strategia molto precisa per quanto riguarda il mercato estivo. Dopo aver acquistato Rrhamani e Petagna, vicinissimo a quello di Osimhen, dove c’è da attendere il twitter di AdL, c’è anche da vendere i giocatori in rosa. Milik? Il polacco ha un accordo con la Juventus, ma al momento manca l’accordo con il club azzurro sulla contropartita. Bernardeschi è il preferito ma per una serie di motivi, è un affare piuttosto complicato. Sul calciatore ex Ajax, ci sono anche Atletico Madrid e Tottenham. Gli altri calciatori della rosa in lista di sbarco sono: Allan e Koulibaly. Sul brasiliano c’è sempre l’Everton su tutti, mentre K2 piace al Manchester City e il Liverpool. Aste internazionali per la gioia del presidente De Laurentiis.

Fonte: Antonio Giordano CdS