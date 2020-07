Verso Barcellona con Rino Gattuso, il sergente di ferro

Il Napoli che si prepara alla trasferta Champions lo farà dopo un giorno libero, domenica, e con un piano di viaggio che prevede l’arrivo in Catalogna il venerdì pomeriggio. Gattuso ha fatto intendere di sapere ogni movimento dei suoi uomini. D’altra parte, la squadra stessa aveva dichiarato di preferire un sergente di ferro… Impossibile, per tutti, non essere affascinati dal sogno di centrare la final eight di Lisbona che porterebbe in cassa 10,5 solo di bonus. Prima di questo, la Lazio. Senza Maksimovic, potrebbe toccare a Luperto, ed il tecnico è anche moderatamente ottimista per il recupero di Manolas. L’appuntamento per il nuovo contratto con Gattuso non c’è ancora. De Laurentiis vuole andare avanti con lui ed è previsto, seppur non fissato, l’appuntamento con Mendes per il prolungamento.

Il Mattino