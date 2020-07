Valentini:”Playoff e playout può essere una strada per il futuro prossimo”

A Radio Marte è intervenuto il dirigente Antonello Valentini.Ha parlato cosi del possibile scenario play-off e play-out per il futuro:

“Al di là di quella che può essere la paura dei cambiamenti, questa dei playoff e playout può essere una strada per il futuro prossimo. Dubito che si possa attuare nel prossimo campionato perché occorre la condivisione delle 20 società e al momento non c’è. Ci sono club come Napoli, Roma e Lazio che possono avere più interesse di altre nell’adottarlo perchè pensano che attraverso questo meccanismo ci si possa avvicinare alla meta scudetto, ma ce ne sono altre che non sono d’accordo. Non è un caso che tra i 5 maggiori campionati, non si attua questa formula. Bisogna arrivare al Belgio o addirittura alla Danimarca per trovare playoff e playout in un campionato, ma Gravina fa bene a porre sul tavolo il problema. Bisogna ragionare con serenità, lasciando la parte gli interessi di bottega che invece in Lega finiscono per prendere il sopravvento. Certo, un campionato più competitivo fino alla fine può portare dei vantaggi, ma dubito che da qui ad ottobre si possa varare la formula giusta con i playoff”.