Il Manchester City è attivissimo sul mercato e sta per piazzare un acquisto per quanto concerne la difesa. Secondo il collega di Sky Fabrizio Romano i “cityzens” sarebbero vicinissimo ad Akè. Questo per il Napoli sarebbe una buona notizia visto che potrebbe non affondare il colpo per Koulibaly.

Fonte: Sky Sport 24