UFFICIALE – Emanuele Allegra al Latina

Dopo l’ottimo rendimento con la maglia dell’Olympia Agnonese, il Latina ha deciso di rinforzare per la prossima stagione la difesa. In arrivo l’ex tra le altre del Napoli Primavera del classe ’94 Emanuele Allegra. Ecco il comunicato ufficiale.

Emanuele Allegra, la guida difensiva dell’Olympia Agnonese nella scorsa stagione, ha trovato l’accordo con il Latina.

Abile rigorista e perentorio nelle palle inattive, nell’ultimo campionato disputato in serie D è riuscito a mettere a segno addirittura sei reti agli ordini di mister Erminio Rullo.

Un difensore di grande esperienza, classe 1994, dotato di tecnica e senso della posizione, Allegra, avendo militato tanto anche in lega Pro è da considerarsi “elemento pregiato” che potrà fare spesso la differenza.

Per il ventiseienne campano, l’approdo al Latina, visto anche il blasone del sodalizio laziale, potrebbe essere il trampolino giusto per riapprocciarsi, quanto prima, nonché nell’immediato futuro, ai campionati professionistici.

Fonte: tuttocampo.it