UEFA: Ecco le precauzioni per Champions ed Europa League

PUBBLICO E GIORNALISTI

Capitolo pubblico: confermato che sugli spalti non ci saranno tifosi né in Portogallo né in Germania. La Uefa non ha rischiato anche perché le autorità nazionali per le Final Eight non hanno fatto nessun tipo di apertura. E pure riguardo il numero di presenze negli impianti ci sarà grande attenzione, tanto è vero che i gruppi squadra saranno numericamente limitati al massimo e le tribune stampa non saranno riempite. Pochi i rappresentati dei media ammessi oltre ai broadcaster. Fonte: CdS