Telese:”Regalateci un campionato truccato al contrario per una volta”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luca Telese, giornalista:

“Sarri è un ottimo allenatore, la Juve è il posto dove ha fatto peggio. La sua anima toscana anarchica, non si sposa appieno con il concetto della società. Playoff? Regalateci un campionato truccato al contrario per una volta, dove gli arbitri non vedono solo i falli di mano per la Juventus, dove i commentatori TV non li giustificano su ogni cosa. Ogni volta che c’è fatica, stanchezza, parte il pilota automatico: vediamo cosa succede se si gioca al contrario. Lotta salvezza? Il Lecce se l’è giocata fino all’ultimo. Non ha una rosa stratosferica, ma penso abbiano meritato di più loro. Una piccola squadra champagne per l’organico a disposizione”.