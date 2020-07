Sibilia: “Prossima stagione? Migliaia di squadre non potranno iscriversi”

TIMORI DILETTANTI

Oggi, nella prima assemblea in Lega di persona post-Covid, non si parlerà di playoff. I club non nascondono le loro preoccupazioni per i silenzi del governo: al di là delle promesse, ancora non si sa nulla di come dovrà riprendere la stagione a settembre, dai protocolli alla presenze dei tifosi sugli spalti. Perché è evidente che se non verrà cambiato il protocollo Covid, sarà impossibile dare il via libera ai campionati dilettanti e giovanili. Spiega infatti Sibilia, potente numero uno della Lnd: «Senza fare polemiche, da regione a regione le norme sono differenti. Come si possono iniziare i campionati? Migliaia di squadre non sarebbero in grado di iscriversi alla prossima stagione». Programmare una stagione è complicato e il mondo del calcio torna a bussare alla porta di Spadafora. Fonte: Il Mattino