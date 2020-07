RINNOVI – In casa Napoli Hysaj diventa la priorità

Il Napoli non pensa ad acquistare e trovare eventuali acquirenti per i giocatori della rosa, ma c’è anche la questione rinnovi. In attesa degli annunci per Maksimovic, Zielinski, Di Lorenzo, Mario Rui ed Elmas, tutti sulla strada del sì, c’è la questione Hysaj. Il terzino albanese, autore di un buon finale di stagione, tra gol e colpi di tacco, ha il contratto in scadenza nel 2021. Si può dire con serenità che è quasi una priorità, altrimenti senza accordo, si dovrà procedere alla cessione.

Fonte: Antonio Giordano Corriere dello Sport