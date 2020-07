Tavecchio: “Idea intelligente quella di De Laurentiis”

L’ex presidente della Federcalcio Carlo Tavecchio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Marte Sport Live:

Playoff e playout?

“Mi pare che non ci sia chiarezza sul protocollo, le polemiche sono tante. L’anno prossimo ci saranno gli europei e per questo bisognerà ridurre il campionato se si inizierà tardi, con playoff e playout si può trovare la soluzione. Se vince sempre la stessa squadra il problema non è della Federazione. I playoff e playout sono interventi per ridurre il numero delle gare, ma devono essere d’accordo tutti e non mi pare siano d’accordo tutti”.

L’introduzione del Var?

“Sono saliti tutti sul carro una volta introdotto. Se non sbaglio playoff e playout sono stati introdotti con Abete e fu una trovata non di poco conto perché ci furono una serie di iniziative poi copiate”.

Canale diretto della Lega?

“Credo sia un’idea intelligente quella che porta avanti De Laurentiis. Chi ha un progetto in casa così importante, credo debba valorizzarlo e non cederlo ad altri. Poi, in un mondo come questo, i fondi coprono tutto ed infatti, non c’è niente che non venga coperto da fondi”.

“Lasciatemi dire che gli impianti in erba artificiale rappresentano un progetto che ho portato avanti personalmente e ad oggi ci sono più di 2 mila campi in erba artificiale”.

San Paolo?

“In questo paese non bisogna fare nuovi stadi, ma sistemare quelli esistenti. La scelta del Napoli quindi credo sia intelligente”.