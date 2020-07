Quando ritornerà il pubblico allo stadio?

Capitolo pubblico: alcuni club avrebbero voluto fare dei test nei loro impianti all’ultima e alla penultima giornata, ma non è stato possibile. I dubbi su quando saranno riaperti gli stadi (e a quante persone) sono grandi. Al di là delle rassicurazioni arrivate anche ieri dal ministro Spadafora. La sensazione della Lega è che all’estero siano più avanti (il Community Shield inglese del 29 agosto potrebbe essere il primo trofeo post-Covid assegnato con il pubblico) e ciò preoccupa non poco visto che dal botteghino (abbonamenti e biglietti) arrivano soldi. «Bisogna restituire il calcio alla gente e cambiare protocollo – ha aggiunto Gravina – perché andare avanti con questo per altri 10 mesi non è possibile».

Fonte: CdS.