PRIMAVERA – Buone notizie per il Napoli e il Chievo Verona

Il campionato Primavera 1 non ha ancora un format ben preciso per quanto concerne quante squadre potranno giocare la prossima stagione. La sensazione sempre più forte, ma ci vorrà l’ufficialità è che sarà un campionato a 18 squadre e non 16. Napoli e Chievo Verona, senza l’algoritmo, sarebbero salve, con l’aggiunta di Milan e Ascoli neo promosse. Decisione che verrà presa dalla Figc che sta studiando un protocollo anche per la riapertura degli stadi per la prossima stagione.

Fonte: CdS