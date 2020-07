Petrazzuolo:”Callejon? può dire ancora la sua a Napoli”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto il giornalista Antonio Petrazzuolo, sul mercato azzurro e sul futuro di Joè Maria Callejon:

“I playoff è un’idea che mi piace perché renderebbe più entusiasmante il campionato.

C’è stata una frenata del Manchester City per Koulibaly e questa è una buon notizia per i napoletani anche perché non è detto vada via: il Napoli non ha bisogno di vendere.

Callejon? Lascio la porta aperta: può dire ancora la sua a Napoli. Percentuale di permanenza? Al momento siamo al 50%”.