Per Osimhen al Napoli siamo ormai all’atto finale

Il Napoli e Osimhen, una trattativa che sta viaggiando a vele spiegate verso il definitivo sì. Nella giornata di ieri si sono fatti nuovi passi in avanti importanti, con la cifre che ormai si conoscono molto bene. Al Lille andranno 47,5 milioni + Karnezis e in aggiunta il difensore del Napoli Primavera classe 2000 Claudio Manzi. Adesso c’è solo da attendere il twitter presidenziale dopo lo scambio dei documenti in formato economico, anche con l’ausilio di Chiavelli e solo lui potrà dare il via al definitivo sì di AdL.

Fonte: Antonio Giordano Corriere dello Sport