Per Gattuso arrivano buone notizie dall’infermeria

Il Napoli temeva che le prossime sfide contro Lazio e soprattutto Barcellona potessero portare pessime notizie per quanto riguarda la difesa. Maksimovic e Manolas stanno bene e non è da escludere che possano essere già convocati per sabato contro la Lazio. Il serbo ex Torino ha subito un pestone, ma non ha subito lesioni. Si proverà il recupero per la gara contro Immobile e company. Per il difensore greco, sente meno dolore alle costole, si allena già con il gruppo, ma potrebbe non essere rischiato, visto che all’orizzonte c’è Messi. Sarà mister Gattuso che con lo staff medico a decidere se rischiarli oppure tenerli a riposo. Del resto all’orizzonte c’è la Champions…

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport