Passi in avanti del Napoli per Under con la Roma

Fino a qualche settimana fa sembrava difficile un’apertura della Roma per Under, ma nelle ultime ore la situazione è cambiata. Nella giornata di lunedì c’è stata un’accelerata con il club giallorosso, accordo con il Baldini sulla base di 26 milioni + 5 di bonus. Il prezzo si era alzato perchè si sperava nella concorrenza della Premier League che non c’è stata. Il calciatore turco è ai margini del progetto Roma e potrebbe non essere convocato per l’Europa League.

Fonte: calciomercato.com