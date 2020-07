Osimhen, una strada in salita: è ora di vivere il sogno

Victor Osimhen, tante vite e tanto spazio per la sfortuna. La spalla, la malaria, gli impediscono di giocare e di conseguenza perde il Mondiale di Russia 2018. Zero gol in due stagioni in Bundesliga, il sogno di diventare una stella del calcio sembra essere finito. La malaria sembra averlo debilitato del tutto. Viene bocciato dal Waregem e dal Bruges, ma…arriva il contratto con lo Charleroi. In 36 partite segna 20 gol, scatta il riscatto automatico perché dal Wolfsburg era in prestito. Sembra una favola. Vola in Francia. Adesso in Italia. Non era un predestinato, non lo era affatto, ma il calcio è questo. Vive col terrore del razzismo, l’immagine dell’Italia all’estero non è limpida sotto questo aspetto. Koulibaly ha ammesso di averlo dovuto tranquillizzare. Ed è stato l’ultimo tassello prima del sì. Osimhen è il calciatore più pagato da De Laurentiis. Nell’operazione pare è entrato anche il capitano della Primavera del Napoli, Manzi. Ischitano. Anche per lui, l’occasione per inseguire un grande sogno.

Il Mattino