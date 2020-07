Osimhen: il bomber famelico, bambino senza paura è del Napoli

Victor Osimhen non vive per il calcio, lo prende come un divertimento molto ben remunerato ma non una cosa che deve riempire totalmente la sua vita, anzi. La vita è ben altro. Non ha ancora 22 anni ma è come se ne avesse il doppio, perché di vite ne ha già vissute parecchie: cataclismi, lutti e delusioni l’hanno squassato e indurito, l’hanno reso uomo prima degli altri. L’infanzia a Lagos, in Nigeria, nella miseria più assoluta, poi la partenza per la Germania a Wolfburg, la solitudine, il passaggio allo Charleroi, le big che se lo contendono, il terrore per il razzismo, la scelta di andare al Lille e ora quella di venire al Napoli. La vita di Victor non è solo fatta di gol, anche se sono quei gol a portarlo qui, alla corte di De Laurentiis, l’acquisto più importante della storia del club azzurro. Ma quei gol non bastano a capire il ragazzo dai capelli tinti di biondo che prima di dire di sì ha voluto conoscere il suo allenatore e il suo presidente, li ha voluti guardare negli occhi, capire se qui a Napoli può avere quella famiglia di cui, probabilmente, ha ancora bisogno. Nonostante i sei fratelli e sorelle che lo accompagnano in ogni suo passo. Fonte: Il Mattino