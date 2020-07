Napoli e Juventus non hanno l’accordo, su Milik due top club

Nonostante pare che la Juve sia la prescelta, la trattativa che porterebbe Milik in bianconero stenta a decollare. E, stando a quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero altri due top club che avrebbero messo nel mirino l’attaccante polacco: “L’insidia per il Napoli è l’accordo imbastito tra la punta e la Juventus, l’ostacolo è trovare una valutazione che metta d’accordo i due club. Potrebbe ancora sfruttare questa incertezza l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. I colchoneros si sentono in corsa per convincere Milik a salutare l’Italia: l’ennesimo segnale che la partita per portare il polacco da Sarri è solo all’inizio. E dalla Premier continuano ad arrivare spifferi che vogliono il Tottenham di Mou come possibile terzo incomodo”.