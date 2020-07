Napoli – Ultime da Castel Volturno: Azzurri a lavoro in vista della Lazio

Seduta mattutina prevista oggi per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Lazio per l’ultima giornata di Serie A in programma sabato al San Paolo alle ore 20.45. La squadra si è allenata sul campo 2 e 3 iniziando la sessione con una prima fase di riscaldamento su circuito. Successivamente esercitazioni di posizionamento in campo e seduta tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto. Fonte: SSC Napoli