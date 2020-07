Mirko Calemme: “La pandemia in Catalogna? L’Uefa inizia ed essere molto preoccupata”

Nel corso di Radio Punto Nuovo, durante “Punto Nuovo show”, condotto da Marco Giordano e Umberto Chiariello, è intervenuto il collega di calciomercato.it Mirko Calemme. “Sul match di Champions League tra Barcellona e Napoli, arrivano pressioni pesanti dalla squadra ospite alla UEFA e De Laurentiis l’ha confermato. I catalani sono convinti che per rispettare l’equilibrio delle gare è giusto giocare al Camp Nou, ma se le autorità dicono che c’è un rischio nel disputare la gara – considerando i 1000 contagi in Catalogna – lo spostamento sarà inevitabile. Il piano b è già pronto tra Oporto e Guimaraes, ma è difficile dirlo adesso. Credo che entro questo weekend avremo notizie certe, perché mancherebbe una settimana e non sposterebbero il match due o tre giorni prima. Mai come queste ore sono sorti dubbi, prima nel Barça di ora erano tutti straconvinti che non ci fosse la minima possibilità di spostare la gara. Bartomeu ed il Barcellona hanno un peso politico enorme nella UEFA, ma la situazione in Spagna – ed in Catalogna in particolare – è molto delicata. La Catalogna è diventata la Lombardia della Spagna, quindi la UEFA ha cominciato ad essere preoccupata”.