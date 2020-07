Mediaset: Juve-Lione e Barcellona-Napoli trasmesse in chiaro

Sport Mediaset ha annunciato che le partite degli ottavi di ritorno di Champions League Juventus-Lione (venerdì 7 agosto) e Barcellona-Napoli (sabato 8), entrambe fissate alle ore 21, saranno trasmesse in chiaro su Canale 5. Se gli azzurri si qualificassero (all’andata è finita 1-1) giocherebbero il 14 agosto allo stadio Da Luz di Lisbona contro la vincente di Bayern Monaco-Chelsea. I bianconeri, sconfitti a Lione per 1-0, in caso di accesso ai quarti scenderebbero in campo il 15 agosto sempre a Lisbona. Ma allo stadio Jose Alvalade. Fonte: Il Mattino