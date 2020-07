Maurizio Sarri: “La Lega calcio ci ha creato problemi. A Roma forse con l’Under 23”

La Juventus ha perso 2-0 alla “Sardegna Arena” contro il Cagliari, una sfida che non condiziona la classifica, visto lo scudetto già vinto. A fine partita ecco le parole non con qualche polemica di mister Maurizio Sarri a Sky. “Era impensabile che dopo la vittoria dello scudetto, si potesse in 60 ore di poter andare a Cagliari e avere le giuste motivazioni. Si è andati con troppa leggerezza e i sardi hanno vinto, con il Lione sarà tutt’altra musica. A proposito di questo la Lega calcio non ci ha dato una mano, cinque gare in 12 giorni e solo uno di riposo in vista della Champions. Sono indeciso se schierare buona parte della squadra, oppure l’Under 23 come scelta estrema”.

La Redazione