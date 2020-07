La Figc studia il via ufficiale del campionato

Sulla data del via ufficiale la Figc si rimetterà alla decisione della A e a quel punto dovrà sperare che non ci siano intoppi, leggi ritorno del coronavirus e nuovo stop del torneo come a marzo. Nel Consiglio Federale del 4 agosto Gravina avrà la data d’inizio di tutte le Leghe e molte cose saranno più chiare. Al momento non è prevista l’individuazione di una strada alternativa alla regolare conclusione del campionato. Tanto per fare un esempio una formula simile a quella che a fine maggio aveva previsto in caso di “nuova sospensione” per l’emergenza coronavirus “brevi fasi di playoff e playout” e, in caso di interruzione definitiva, “la definizione della classifica applicando oggettivi coefficienti correttivi”. Mettere le mani avanti già adesso è ritenuto sbagliato. Piuttosto in Figc si stanno concentrando sul nuovo protocollo per le gare che preveda tamponi meno frequenti e sulla riapertura degli stadi. E a proposito di campionati, il prossimo Primavera sarà quasi certamente a 18 squadre (e non a 16). In quello 2019/20 dunque, niente retrocessioni con l’algoritmo: il Napoli e il Chievo così saranno salvi.

Fonte: Cds.