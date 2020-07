Il Napoli prepara la rivoluzione: andrà via il 30% della rosa attuale

Non sono appunti di poco conto quello che muove il tecnico del Napoli ma non manda nessuno dietro la lavagna. Prepara la rivoluzione, però. Perché al di là di quello che ha detto a giugno scorso, l’impressione adesso è che resteranno meno del 70-80 per cento della rosa. Non solo ragioni tecniche: in tanti considerano al capolinea il proprio ciclo al Napoli (e tra questi anche Koulibaly, oltre Allan, Callejon, Milik) e altri ancora hanno dimostrato di non essere all’altezza del Napoli (Ounas, Younes, Lozano su tutti) e questo avrà il suo peso sulle scelte. Ma attenzione a un altro aspetto: senza Champions, De Laurentiis dovrà fare i conti anche con una ottantina di milioni in meno di entrate che inciderà sul prossimo bilancio. Avrà quindi l’esigenza di tagliare sul monte ingaggi: non in maniera radicale, ma qualche sforbiciata la darà. L’ingaggio di Osimhen va in questa direzione con 3,5 milioni. Fonte: Il Mattino