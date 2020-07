Gravina: “Play-off? Mi piace cambiare ma bisogna fare i conti con la realtà”

Gravina insiste per i playoff: «Sono per il cambiamento ma è difficile»

La fuga in avanti di Gravina sui playoff non è andata giù a molti presidenti della serie A. Solo De Laurentiis è uscito allo scoperto manifestando consenso, sia pure per motivazioni differenti rispetto al numero uno della Figc: De Laurentiis pensa che i playoff siano un modo per rompere il dominio della Juventus, Gravina li vuole per ragioni di necessità, mancando il tempo e lo spazio il prossimo anno per 38 giornate di campionato.

Da Benevento, dove ieri sera ha partecipato alla premiazione del club neo promosso in serie A, il presidente della Figc ha ribadito sull’idea playoff: «Mi piacerebbe ma non so se si andrà in quella direzione. Mi piace cambiare ma bisogna fare i conti con la realtà. Saremo chiamati a brevissimo a incastrare le giornate di campionato con le gare delle nazionali, partendo da una data ipotetica di fine settembre o forse ottobre. Il format può essere rivisto grazie a una norma del governo, ci confronteremo ma siamo convinti che qualcosa bisognerà fare».

Ma il primo no arriva già dalle indicazioni informali della Lega che ha stabilito l’inizio del prossimo campionato per il 12 settembre. Come data estrema, potrebbe anche slittare al 19 settembre ma non oltre. Di playoff e playout Gravina parla ormai da tempo, non soltanto in occasione dell’emergenza Covid. Ma anche qui c’è una certa frattura con il suo vicario, Cosimo Sibilia. «Credo che questo sia un argomento che deve portare avanti la Lega di Serie A». Fonte: Il Mattin