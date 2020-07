Gravina dice ok ai playoff

La Lega è sicura che se il campionato inizierà il 12-13 settembre si riuscirà a giocare tutte le giornate. Per questo non chiederà un taglio al format. Resta da capire quale sarà la reazione di via Rosellini, ovvero se sarà la Figc a “suggerirlo”. Al momento in via Allegri non contemplano che Gravina formuli un simile invito per il semplice motivo che spetta alla Serie A indicare la data in cui iniziare il torneo per arrivare al termine entro il 23 maggio (il 29 maggio c’è la finale di Champions, l’11 giugno il via all’Europeo che non sarà rimandato di nuovo). Al tempo stesso, però, Gravina caldeggia i playoff o una formula alternativa per ridurre le “finestre” necessarie per assegnare lo scudetto. Ieri alla premiazione del Benevento ha ribadito il concetto: «I playoff mi piacerebbero, ma non so se si va in questa direzione».

Fonte: CdS