Ramanzina di Gatuso alla squadra: Disciplina con metodi draconiani

La seconda ramanzina col sopracciglio alzato dimostra che Rino Gattuso è uno della vecchia guardia, di quelli che amministrano la disciplina con metodi draconiani. Deve portare la barca in porto e poi farà i conti. Chi non obbedisce è perduto. Nel senso, è destinato a cambiare aria. Nessuno si deve però aspettare provvedimenti severi in questa fase dell’anno da parte di Ringhio: niente ritiro, né allenamenti punitivi. Non scherziamo: non avrebbe alcun senso. Il Napoli che si tuffa verso Barcellona lo farà dopo un giorno libero, domenica, e con un piano di viaggio che prevede l’arrivo in Catalogna il venerdì pomeriggio. Esattamente come da programma. Ma Gattuso avverte la truppa: so ogni cosa di quello che fate. Fonte: Il Mattino