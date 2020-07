Gabriele Gravina (pres. Figc): “Il prossimo campionato? Non sarebbe logico partire il 12 Settembre”

In occasione della festa promozione in serie A del Benevento del presidente Vigorito e di mister Pippo Inzaghi, è intervenuto anche il presidente della Figc Gabriele Gravina. “Io sono per i cambiamenti ma bisogna fare i conti con la realtà. Sul prossimo campionato dico che dobbiamo aspettare la fine della stagione agonistica e poi prenderemo una decisione per la prossima stagione. Non credo che sia logico partire il 12 Agosto visto gli impegni internazionali e della nazionale italiana. Penso che possa essere a fine Settembre o inizio Ottobre”.

La Redazione