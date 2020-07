De Zerbi: “Boga, Berardi e Locatelli sono già pronti per una big”

«Quando ho rinnovato, non ho messo paletti e non ho chiesto al club di non cedere determinati calciatori». Roberto De Zerbi si gode il suo Sassuolo sprint ma ha già messo in conto di poter fare a meno di qualche stella neroverde il prossimo anno. «Vado contro i miei interessi e dico che Boga, Berardi e Locatelli sono già pronti per una big, se vorranno andare via non spenderò una parola per tenerli o convincerli».

«La scelta spetta a loro, il futuro è loro» ha continuato De Zerbi ai microfoni Sky dopo il match vinto largamente contro il Genoa. Su Boga c’è da tempo l’interessamento del Napoli, ma a frenare gli azzurri è la valutazione fatta dal club emiliano. «40 milioni per Boga sono troppo pochi» ha infatti ribadito ieri l’Ad Giovanni Carnevali, frenando le voglie di mercato azzurre. Fonte: Il Mattino