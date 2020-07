Covid e Champions: la soluzione potrebbe chiamarsi Portogallo

Il problema Covid, rispetto al calcio, esiste. In Spagna i contagi hanno ripreso a salire e, di conseguenza, la situazione preoccupa anche l’Italia. 3 squadre italiane, infatti, devono affrontare, nelle competizioni europee, compagini iberiche. Il Napoli, l’Inter e la Roma, devono giocare rispettivamente con Barcellona, Getafe e Siviglia. La situazione è monitorata di continuo e i vertici della UEFA sono pronti ad intervenire per fronteggiare qualsiasi scenario e, come si legge su La Gazzetta dello Sport, a sposare un possibile piano B. La soluzione potrebbe chiamarsi Portogallo. Città come Oporto e Guimares, come d’altronde la stessa capitale Lisbona, sarebbero eventualmente pronte ad ospitare tutti gli ottavi di Champions.