CALCIO FEMMINILE – Sabatino, Middag e Baldi alla Fiorentina

La Fiorentina di mister Antonio Cincotta sta allestendo una squadra davvero competitiva in vista della prossima stagione. Triplo annuncio attraverso il sito del club viola del presidente Commisso.

ACF Fiorentina Femminile comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante della Nazionale Italiana Daniela Sabatino per la stagione 2020/21. Nata ad Agnone (IS) il 26 Giugno 1985, Daniela è cresciuta nel Campobasso e nella sua lunga carriera ha vestito molte maglie tra cui quella del Brescia con cui ha realizzato – solo in Campionato – 162 reti in 198 presenze, giocando anche in UEFA Women’s Champions League. Nel 2018 ha giocato nel Milan dove ha realizzato 17 goal in 22 presenze e la scorsa stagione nel Sassuolo con 12 reti in 16 partite. Nel suo palmares figurano 2 Campionati Italiani, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane, 1 Campionato A2, 1 Campionato di Serie B e il titolo di Capocannoniere della Serie A 2020/11 e di Serie B 2003/4. Daniela è un punto fisso della Nazionale Italiana dal 2005, andando a segno 29 volte in 64 match, e ha preso parte ai Mondiali in Francia 2019.

ACF Fiorentina Femminile comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice Tessel Middag. Nata ad Amsterdam nel 1992, la centrocampista arriva a Firenze dal West Ham dove ha giocato le ultime due stagioni. Ha vestito le maglie di ADO Den Haag, Ajax, Manchester City e ha vinto un Campionato Inglese, un Campionato Olandese e tre Coppe dei Paesi Bassi. Tessel si trova già a disposizione di Mister Cincotta e giocherà in viola fino al 2021

La ACF Fiorentina Femminile comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice Sara Baldi. Attaccante classe 2000, Sara arriva in prestito per la stagione 2020/21 dall’Hellas Verona dove ha giocato negli ultimi due anni. In precedenza ha vestito la maglia del Mozzanica dove è cresciuta calcisticamente. Azzurra dal 2015, ha preso parte alle competizioni con la Nazionale Italiana U16, U17 e U19.

