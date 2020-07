Boga ha fatto “breccia” nel Sassuolo e sta dando una mano al Napoli

Il Napoli, dopo aver ufficializzato Osimhen, andrà a bussare alla porta del Sassuolo per provare il gran colpo anche per Jeremie Boga. L’esterno offensivo dei neroverdi ha già fatto sapere che vuole la maglia azzurra, giocare al Sassuolo, nonostante il pressing del Borussia Dortmund. Al momento l’offerta dei partenopei 25 milioni + Younes, non affascina il d.s. Carnevali, ma non si escludono ulteriori incontri. Un segnale di apertura che potrebbe essere utile per la trattativa? Solo il tempo lo dirà.

Antonio Giordano CdS