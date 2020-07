Ovviamente Gattuso non ha ancora fatto le sue scelte, visto che siamo solo a meno di 48 ore dalla sfida contro l’Inter, ma certamente si farà un tentativo per intuire l’undici base. Si proverà a capire le condizioni di Maksimovic e Manolas, nulla di serio, ma se rischiarli già sabato sera. In attacco invece l’idea è di mandare in campo il tridente leggero Callejon, Mertens e Insigne, con Politano e Lozano che sono pronti a scalpitare.

Fabio Mandarini Corriere dello Sport