A. De Laurentiis: “Barcellona? Quelli dell’Uefa fanno gli gnorri. Su Osimhen aspettate ancora qualche giorno”

Nel corso del Consiglio di Lega, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis analizza la situazione Champions e aggiornamento sul mercato. “Dalla Spagna mi dicono che non si può giocare a causa dei casi positivi e chiedono di spostare la gara in altra sede. Io telefono l’Uefa e glielo spiego, ma fanno gli gnorri, perchè devono fare impresa con i nostri soldi. A questo punto sarebbe più giusto giocare a Lisbona e non in un posto dove c’è criticità. Osimhen? Attendete ancora qualche giorno per il twitter. Gravina mi ha detto che è una follia partire i primi di Settembre. Ci sono gli impegni delle nazionali e dare le ferie ai calciatori, perciò non ha senso e sarebbe più giusto a fine Settembre o inizio Ottobre”.

