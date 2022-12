Tony Damascelli, Il Giornale: “Milik è un centravanti interessante, ma vestire la maglia bianconera è un altro paio di maniche”

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, Tony Damascelli, Il Giornale: “L’allenatore è sempre stato preso per fare l’allenatore. Poi c’è chi gestisce. Chi fa il consulente tecnico per il mercato. Maurizio Sarri è arrivato in un ambiente sconosciuto per lui sotto il punto di vista professionale. La Juventus è un’azienda che ha anche tutte le caratteristiche negative di un’azienda. Milik? Non so se può essere titolare nella Juve. Ma certamente hanno bisogno di un attaccante. Le conoscenze di Sarri non sono così totali e complete come uno che ha conosciuto tutti i centravanti. Milik è interessante. Ma bisogna poi vestire quella maglia. Higuain viene dal Real Madrid, non è nato al Napoli. Certamente ha fatto cose assurde. Ma non ha scoperto il calcio in Italia. Direttori sportivi? Incidono quando hanno il portafoglio a disposizione. Quando non è così, sei costretto a fare plusvalenze e magie per far quadrare i bilanci. In questa situazione è Paratici. Perché ha trovato un portafoglio sgonfio. Loro hanno già un’alternativa a Paratici: Cherubini“.

Fonte: Radio Punto Nuovo