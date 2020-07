Su Meret il Mattino ed il Cds la pensano diversamente

Su Alex Meret due valutazioni abbastanza discordanti

5,5 MERET

Viene preso in contropiede in occasione del gol di D’Ambrosio, doveva fermarsi prima al centro della porta perché i difensori coprivano il resto delo spazio. Bravo su Brozovic, scende in un millesimo di secondo, mettendo in angolo un tiro super. Lautaro fa 40 metri palla a piede, ma lui dà poca spinta e gli fa fare un figurone. Il Mattino

Meret 6,5 – Al primo tiro in porta, dopo seicentosessanta secondi, deve già inginocchiarsi, rassegnato. Poi è bravo su Bastoni ed evita che al 21’ sia già quasi finita. Ma su Brozovic è meraviglioso. E su Lautaro, deve arrendersi ma pare in lieve ritardo. (Cds)