SKY – Gattuso: “Mi aspettavo di più da Milik, non abbiamo anima”

La gara di San Siro, tra Inter e Napoli, termina con la vittoria dei padroni di casa. A fine partita, ai microfoni Sky, interviene Rino Gattuso: “Bisogna buttarla dentro. Se ti capitano 4-5 occasioni da gol, devi concretizzare. Oggi la squadra mi è piaciuta, ha creato, ha sicuramente giocato meglio oggi che nelle due semifinali di Coppa, ma se non la metti dentro…E’ come se a questa squadra, in questo momento, manchi un po’ d’anima. Anche perchè non subiamo tantissimo, ma nelle poche occasioni concesse, subiamo la rete. Dobbiamo migliorare, senza dubbio. Mi aspettavo di più da Milik, francamente. Non mi è piaciuto il primo quarto d’ora, sembrava non fossimo in campo, mentre dopo molto meglio. Secondo me, sbagliamo troppo sotto porta. Ma non sbagliano gli attaccanti, sbagliano tutti e tutte queste occasioni sprecate stanne creando malumore alla squadra. I tre piccoletti a Barcellona? Vediamo, mancano ancora 12-13 giorni. Certo, quei tre non li invento io, devo ancora valutare. Il Barcellona ci aggredirà, ma rispetto all’ Inter non sarà una questione fisica, sarà questione di palleggio, cercheranno di toglierci la palla. Io credo che ci siamo tolti il coltello tra i denti, è questo il problema…Ognuno deve fare un passo indietro. Mangiare all’ orario giusto, dormire un’ora in più…”